Deux élèves de l'école hôtelière Ter Groene Poorte de Bruges remportent la JRE Cooking Cup

Les six finalistes, qui se sont affrontés lundi devant un parterre de chefs et d'experts du monde culinaire et gastronomique, venaient des écoles hôtelières Ter Groene Poorte, Rhizo, de Hasselt, de Saint-Ghislain, Sima et Piva. L'épreuve finale invitait les élèves participants à préparer un menu trois services au sein duquel ils devaient, par exemple, marier canard et légumes racines en plat, poire et chocolat en dessert. "L'école apprend aux élèves à maîtriser les techniques spécifiques afin qu'ils puissent se démarquer et donner de leur originalité. Au travers de ce concours, les jeunes restaurateurs visent à préparer au mieux les futurs chefs à pouvoir réagir dans les meilleures conditions possibles et de la bonne manière et à travailler sous stress", soulignent les JRE. (Belga)