La santé du Franco-irlandais détenu en Iran se dégrade toujours plus

Elle regrette que son frère ne figure pas parmi les "milliers" de prisonniers que l'ayatollah Ali Khamenei a promis de gracier. Alors que Bernard Phelan a entamé son quatrième mois de détention, "sa santé continue de se dégrader", écrit-elle. "Il ne voit plus clair". Il avait subi l'an passé une opération de la cornée. De plus, il est tombé jeudi dernier. "En sortant du lit, son genou gauche a cédé. Il souffre", dit-elle, déplorant l'impossibilité d'avoir recours aux bâtons de marche dans la prison. Caroline Phelan-Massé rappelle les conditions d'emprisonnement insupportables: "A 25 mètres de sa cellule se trouvent les cellules de ceux qui doivent être exécutés après la prière du matin". Le mois dernier, elle avait rendu public son nom alors qu'il avait entamé une grève de la faim et que son état de santé avait commencé à se détériorer. "C'est un innocent au milieu de je ne sais quelle histoire, qui adorait l'Iran, qui a 64 ans, qui est malade, qui veut juste rentrer chez lui", avait-elle confié dans un entretien avec l'AFP, demandant instamment aux autorités iraniennes de libérer son frère pour raisons humanitaires. Jusqu'à présent, les demandes répétées du ministère français des Affaires étrangères pour le faire libérer sont restées lettre morte. Bernard Phelan avait entamé une grève de la faim et de la soif début janvier, avant de la suspendre à la demande de sa famille inquiète d'une issue fatale face à des autorités iraniennes inflexibles. (Belga)