Le festival Tomorrowland récompensé pour son design en Flandre

Le Lifetime Achievement Award, qui prime un designer actif depuis au moins 30 ans, a été décerné à Paul Boudens, dont le style "fort et iconique" a été salué par le jury. Ce "pionnier dans le secteur du graphisme a contribué à donner une identité à notre pays dans le domaine de la mode, grâce à ses créations originales", souligne-t-on. Dans la catégorie entreprises, c'est Tomorrowland qui s'est distingué. Le design anime tous les aspects de l'organisation, du premier collaborateur jusqu'au simple visiteur du festival de techno, estiment les organisateurs des Awards. D'autres artistes et concepts ont été primés au cours de cette soirée. La production des lauréats est exposée à Bozar, jusqu'au 2 avril. Les prix Henry van de Velde récompensent les designers, les entreprises, les produits, les projets et les services flamands qui utilisent le design pour apporter des solutions ayant un impact positif sur l'économie et la société. (Belga)