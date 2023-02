Les Émirats arabes unis promettent 100 millions de dollars d'aide après le double séisme

Le président du riche pays du Golfe, Cheikh Mohammed ben Zayed, a ordonné "la mobilisation de 100 millions de dollars pour aider les personnes affectées par les tremblements de terre en Syrie et en Turquie", a annoncé l'agence de presse officielle WAM. La moitié de la somme ira aux populations affectées en Syrie, a-t-elle précisé. Le Premier ministre émirati avait annoncé la veille l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence, évaluée à 50 millions de dirhams, soit 13,6 millions de dollars. Quelque 23 millions de personnes pourraient être touchées par la catastrophe, a indiqué mardi l'OMS, en prévenant que "les principaux besoins non satisfaits pourraient se situer en Syrie dans l'immédiat et à moyen terme". La communauté internationale s'est mobilisée dès lundi pour la Turquie, acheminant sans délai l'aide d'urgence. Des pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis ont également promis de secourir les victimes syriennes sans pour autant dépêcher immédiatement des secours en raison du casse-tête logistique et diplomatique dans ce pays ravagé par la guerre depuis 2011, et sous le coup de sanctions internationales. Le ministère émirati de la Défense a annoncé l'envoi de sept avions transportant de l'aide dans les pays touchés par la catastrophe, dont trois sont déjà arrivés en Turquie et deux sont destinés à la Syrie. Un premier vol, transportant dix tonnes d'aide alimentaire, a atterri mardi à l'aéroport de Damas, selon l'agence de presse syrienne SANA. Les Émirats arabes unis ont été le premier pays du Golfe à rouvrir leur ambassade à Damas en 2018 et à accueillir le président syrien Bachar al-Assad l'année dernière. (Belga)