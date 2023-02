L'Excelsior Virton remplace Christian Bracconi par José Jeunechamps

Christian Bracconi était revenu à Virton cet été après avoir dirigé la phalange luxembourgeoise entre décembre 2019 et juin 2020. Cette saison Virton n'a remporté que deux rencontres en vingt-et-une disputée et ne compte que 14 points. Bracconi a entraîné auparavant Tubize, le club congolais du FC Saint Eloi et les équipes françaises d'Ajaccio et de Bastia. Il a aussi été adjoint au FC Sochaux. José Jeunechamps, 55 ans, avait été remercié à Seraing en décembre. Il a effectué la majeure partie de sa carrière en tant que T2, notamment de José Riga ou encore d'Albert Cartier et Frank Vercauteren. Déjà entraîneur principal de Seraing en 2016, il avait aussi dirigé Mouscron la saison dernière, avant de rejoindre le Pairay après avoir assuré le maintien de Mouscron la saison précédente et avoir été en dépannage à la tête du Cercle de Bruges. Ex-joueur de Zulte Waregem, Lokeren, la Gantoise, du Cercle Bruges et de l'Excelsior Mouscron, Jérémy Taravel, 35 ans, a troqué ses crampons contre un costume d'entraîneur l'an dernier après la faillite de Mouscron. (Belga)