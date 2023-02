Ligue 1 - Montpellier limoge Romain Pitau

Pour rappel, Pitau avait pris la relève d'Olivier Dall'Oglio en octobre. Il aura finalement tenu moins de quatre mois, 113 jours pour être précis, à la tête de l'équipe première du MHSC, qui est toujours dans une situation sportive délicate. Montpellier, qui n'a arraché qu'une victoire en 2023, occupe la 15e position avec deux points de plus que le premier non-descendant. Nommé comme entraîneur intérimaire le 17 octobre puis confirmé le 14 novembre, Pitau n'a pas survécu à la mauvaise série que connaît le club depuis la reprise du championnat après le Mondial (2 victoires et six défaites). Selon L'Equipe, Montpellier va annoncer mercredi la nomination de Michel Der Zakarian au poste de T1. Michel Der Zakarian, 59 ans, avait été licencié par Brest en octobre. Il avait déjà entraîné le MHSC de 2017 à 2021. (Belga)