L'offensive russe dans l'est de l'Ukraine se déroule "avec succès", selon Moscou

La Russie a revendiqué mardi le "succès" de sa récente offensive dans l'est de l'Ukraine, à l'heure où Kiev s'attend à une attaque russe d'ampleur et réclame que l'Occident augmente et accélère son aide militaire.

Les autorités ukrainiennes estiment en effet que Moscou prépare un nouvel assaut aux alentours du 24 février, date anniversaire de la campagne ordonnée par Vladimir Poutine mais qui a vu l'armée russe échouer à prendre Kiev au printemps et devoir se replier dans l'est et le sud à l'automne.

Depuis janvier, l'armée russe, épaulée par les paramilitaires du groupe Wagner et renforcée par des centaines de milliers de civils mobilisés depuis septembre, est repassée à l'offensive, en particulier dans le Donbass, région de l'est dont Moscou revendique l'annexion.

"Actuellement, les combats évoluent avec succès dans les zones" de Bakhmout et Vougledar, a affirmé le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, selon un communiqué publié à l'issue d'une réunion avec les cadres de l'armée et de son ministère.

- "Imprévisible escalade" -

Il a cité les récentes conquêtes de sept localités dont Soledar, petite ville voisine de Bakhmout que les forces ukrainiennes ont cédé en janvier après des combats meurtriers pour les deux camps.

M. Choïgou a en outre mis en garde l'Occident contre un accroissement de son aide militaire à l'Ukraine, qui pourrait selon lui "conduire à un niveau imprévisible d'escalade" du conflit.

"De telles mesures entraînent les pays de l'Otan dans le conflit et peuvent conduire à un niveau imprévisible d'escalade", a-t-il dit.

Les observateurs s'accordent à prédire que la Russie prépare une offensive majeure à la fin de l'hiver où au début du printemps, avec au minimum comme objectif de conquérir tout le Donbass, qu'elle ne contrôle que partiellement.

Pavlo Kyrylenko, gouverneur ukrainien de la région de Donetsk où se trouve Bakhmout, a lui reconnu que la situation devenait très difficile à Bakhmout, dans un entretien publié mardi par radio Svoboda.

S'il assure que "le maximum est fait pour empêcher" la chute de la ville, il a cependant ajouté que les soldats ukrainiens "ne seront pas utilisés comme de la chair à canon" pour tenir coûte que coûte la cité.

Samedi soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu que la situation se "compliquait" sur le front, notamment à Bakhmout, que l'armée ukrainienne défend depuis l'été.

La prise de cette ville ouvrirait la voie à une offensive russe vers Kramatorsk, principale ville du Donbass sous contrôle ukrainien.

Quelque 150 kilomètres plus au sud, Moscou est également à l'offensive sur Vougledar, à proximité d’un noeud ferroviaire desservant l'est et le sud occupé du pays.

Dans le nord du Donbass, les Russes sont également en train de presser leur adversaire, dans une zone reconquise par Kiev en septembre.

- "Pas beaucoup de munitions"-

Serguiï Solomon, un ouvrier du bâtiment ukrainien de 31 ans devenu soldat, confirme que les forces de Kiev risquent de manquer de moyens face à celles de Moscou.

"Les Russes ont des chars, des (véhicules de) transport de troupes blindés, des (roquettes) Grad, tout ce que l'on peut imaginer", dit-il. "Nous avons de l'équipement, mais pas beaucoup de munitions".

Face aux demandes pressantes de Kiev depuis des mois et après avoir longtemps tergiversé de peur de provoquer une escalade, Américains et Européens ont récemment décidé d'envoyer des dizaines de chars lourds pour que l'Ukraine puisse mieux s'opposer à une offensive russe et organiser la sienne.

Leur nombre reste cependant en deçà des attentes de Kiev. Et les Occidentaux continuent de refuser de livrer des avions de combats.

Les Etats-Unis ont en revanche promis des armements dotés d'une portée allant jusqu'à 150 km, que Kiev réclamait pour pouvoir frapper loin derrière le front les dépôts de munitions et les lignes d'approvisionnements russes. Le calendrier de livraison reste cependant flou.

L'Ukraine manque d'hommes et de munitions pour faire face à l'armée russe, qui a le bénéfice du nombre. Elle a donc besoin d'armements plus modernes et plus précis pour compenser son déficit.