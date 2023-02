Plus de 240 secousses ont été recensées jusqu'à présent

Le bilan pour la Turquie s'est alourdi mardi à 3.381 morts, selon l'Afad. Dans le même temps, pas moins de 15.834 personnes ont été blessées. D'après le ministère de la Santé publique et l'organisation humanitaire des Casques blancs en Syrie, au moins 1.440 personnes sont mortes tandis qu'il y a eu plus de 3.500 blessés. Cela porte à plus de 4.800 le nombre total de morts en Turquie et en Syrie, secouées par une série de tremblements de terre parmi les plus violents qui ont frappé la région depuis près d'un siècle. Ces bilans sont encore provisoires. De nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Les recherches se sont poursuivies dans la nuit de lundi à mardi sous la pluie et la neige, qui tombent abondamment par endroits ainsi que des températures en chute libre qui rendent les opérations encore plus compliquées. (Belga)