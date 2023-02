Près de 220 millions d'euros de mises en ligne lors de la Coupe du Monde de football 2022

Au total, Ce sont 586.516 personnes qui ont joué en ligne pendant la Coupe du Monde 2022 dont plus de 43.000 pour la première fois. Chaque jour, il y avait près de 220.000 joueurs, majoritairement des hommes de moins de 40 ans, qui ont, en moyenne, misé par paris, une somme de 15,63 euros, montant moins élevé que par le passé. "Même s'il est impossible de prédire le comportement futur des (nouveaux) joueurs, il est également rassurant de constater qu'une Coupe du Monde a un effet 'soufflé au fromage' avec un retour à la normale dès la compétition terminée. C'est très important pour nous car il est essentiel que l'activité de paris reste purement récréative et ne se transforme pas en une addiction aux jeux", souligne la présidente de la CJH, Magali Clavie. La Commission des Jeux de hasard a publié ce mardi matin un rapport complet sur la Coupe du Monde 2022, détaillant, chiffres à l'appui, dix constats et de nombreuses données sur le comportement de jeu pendant l'événement. (Belga)