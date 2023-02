Séismes en Turquie et en Syrie - Les Emirats promettent 100 millions de dollars d'aide, l'Arabie annonce un pont aérien

L'Arabie saoudite a pour sa part annoncé la mise en place d'un pont aérien pour venir en aide aux populations affectées dans les deux pays. Le président émirati, Cheikh Mohammed ben Zayed, a ordonné "la mobilisation de 100 millions de dollars pour aider les personnes affectées par les tremblements de terre en Syrie et en Turquie", a annoncé l'agence de presse officielle WAM. La moitié de la somme ira aux populations affectées en Syrie, a-t-elle précisé. Le Premier ministre émirati avait annoncé la veille l'envoi d'une aide humanitaire d'urgence, évaluée à 50 millions de dirhams, soit 13,6 millions de dollars. Le ministère émirati de la Défense a annoncé l'envoi de sept avions transportant de l'aide dans les pays touchés par la catastrophe, dont trois sont déjà arrivés en Turquie et deux sont destinés à la Syrie. Un premier vol, transportant dix tonnes d'aide alimentaire, a atterri mardi à l'aéroport de Damas, selon l'agence de presse syrienne SANA. Le roi Salmane d'Arabie saoudite a, quant à lui, chargé l'organisation humanitaire du royaume "de mettre en place un pont aérien afin de fournir des aides médicales, alimentaires et logistiques pour atténuer l'impact du séisme sur les populations syrienne et turque", a indiqué l'agence de presse saoudienne SPA, sans fournir de détails. L'organisme a également été chargé d'organiser une campagne de dons pour venir en aide aux victimes dans les deux pays. Le puissant séisme survenu lundi pourrait affecter 23 millions de personnes, a indiqué mardi l'OMS, en prévenant que "les principaux besoins non satisfaits pourraient se situer en Syrie dans l'immédiat et à moyen terme". (Belga)