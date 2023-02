Tunisie: le ministre des Affaires étrangères limogé

La présidence a fait état, sur son site officiel, du remplacement de M. Jerandi, en fonction depuis septembre 2020, par Nabil Ammar, ambassadeur de la Tunisie auprès de l'Union européenne. Elle n'a donné aucune précision sur les raisons de cette décision qui concerne pour la première fois un ministère régalien. Depuis début janvier, M. Saied a déjà limogé trois ministres: la ministre du Commerce ainsi que les ministres de l'Agriculture et de l'Education. Ces décisions interviennent alors que la Tunisie est en proie à de profondes divisions depuis le coup de force du président Saied qui s'est arrogé tous les pouvoirs en juillet 2021, avant de réviser la Constitution un an plus tard pour revenir à un système ultra-présidentialiste similaire à celui d'avant la Révolution de 2011 et la chute du dictateur Ben Ali. Des élections législatives organisées le 17 décembre et le 29 janvier pour élire un nouveau Parlement aux prérogatives fortement limitées par la loi fondamentale se sont soldées par une abstention record de quasi 90% des inscrits. L'opposition a boycotté unanimement le scrutin pour dénoncer un processus menant, selon elle, à une "dérive autoritaire". La grande centrale syndicale UGTT, qui avait approuvé initialement le coup de force de M. Saied, a pris ses distances et a lancé ces dernières semaines une initiative pour "un plan de sauvetage" politique et économique du pays. (Belga)