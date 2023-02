Turquie: quatre arrestations après des posts à propos du séisme

Le séisme, suivi de puissantes répliques, a tué près de 4.900 personnes en Turquie et en Syrie, faisant également des milliers de blessés et de sans-abri par un froid glacial. Les quatre personnes ont été arrêtées après la découverte par des policiers de comptes partageant "des posts provocateurs visant à créer la peur et la panique", a précisé la police dans un communiqué sans détailler le contenu des messages. Selon elle, des recherches plus larges continuent sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux turcs sont inondés de messages de personnes qui se plaignent d'un manque d'efforts de secours et de recherches des victimes dans leurs zones, en particulier à Hatay. "L'adresse et les informations de localisation des citoyens qui demandent de l'aide est immédiatement vérifiée et une coordination est effectuée", assure le communiqué de la police. La Turquie s'est dotée en octobre dernier d'une loi sur la désinformation qui punit la diffusion de "fausse nouvelle" de jusqu'à trois ans de prison. (Belga)