Absentéisme record à l'école

(Belga) Entre fin août et décembre 2022, plus de 23.000 élèves ont présenté au moins neuf demi-jours d'absence scolaire. C'est 32,5% de plus qu'en décembre 2021 et 90,5% de plus qu'en 2019, écrivent mercredi Le Soir, Sudinfo et L'Avenir sur base de chiffres de la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Caroline Désir.