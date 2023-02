Asile et migration - La chambre du conseil ordonne une nouvelle fois la libération de deux Iraniens

Les deux cousins, âgés d'une vingtaine d'années, devaient être libérés du centre Caricole le 1er février à la suite d'une décision de la chambre du conseil, ordonnant leur libération. L'Office des Étrangers est allé en appel estimant que certains arguments en faveur de leur libération pouvaient être plaidés et les deux ressortissants sont finalement restés au centre fermé. Me Guillaume Lys a donc relancé de nouvelles procédures de demande de mise en liberté cette même semaine. Une nouvelle audience s'est tenue mercredi en présence de l'avocat de l'Office des Étrangers et la chambre a une nouvelle fois donné raison aux avocats des demandeurs d'asile, en ordonnant leur libération, explique Guillaume Lys. Les ressortissants devraient sortir du centre jeudi si l'Office des Étrangers ne va pas en appel. L'Office des Étrangers a 24 heures pour ce faire. À ce stade, la porte-parole indique qu'il n'est pas encore clair si l'Office décidera d'aller en appel. Le service juridique de l'organisme doit encore se concerter sur la décision à prendre, précise-t-il. (Belga)