Coupe du monde des clubs - Sans Hazard ni Courtois, le Real Madrid fait rompre Al Ahly et rejoint Al-Hilal en finale

Peu avant le repos, sur une phase mal négociée par la défense égyptienne, Vinicius Junior a surgi pour chiper le ballon et s'en aller battre El Shenawy d'une pichenette (0-1, 42e). Dès le retour des vestiaires, sur un tir de Rodrygo stoppé par le portier adverse, Valverde a profité du rebond pour doubler la mise (0-2, 46e). Sur pénalty, Maaloul est parvenu à réduire l'écart pour entretenir l'espoir d'Al Ahly (1-2, 65e), tandis que Modric a lui manqué son coup de pied de réparation vers la fin du temps réglementaire (87e). Les Madrilènes ont néanmoins profité des espaces créés par les dernières tentatives des Égyptiens pour enfoncer le clou. Ceballos a combiné avec Rodrygo dans la surface avant que ce dernier ne conclue l'action avec sang-froid (1-3, 90e+2). Arribas a infligé le coup de grâce avec sa première action, quelques secondes après son entrée au jeu (1-4, 90e+8). Thibaut Courtois, qui s'est blessé à l'échauffement du dernier match perdu dimanche par les madrilènes à Majorque (1-0), n'était pas du voyage. Eden Hazard n'est pas non plus présent dans la délégation madrilène au Maroc, pour une blessure au genou. Le Real Madrid affrontera Al-Hilal en finale de la Coupe du monde des clubs le 11 février prochain à 20h à Rabat. Plus tôt dans l'après-midi, à 16h30, Al Ahly et Flamengo se disputeront la troisième place. (Belga)