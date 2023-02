La croissance en 2022 a amélioré le budget belge de 7 milliards d'euros

Cette embellie de 7,1 milliards d'euros s'explique principalement par des recettes fiscales recalculées à la hausse pour quelque 2,5 milliards et des dépenses publiques revues à la baisse pour 1,4 milliard. Régions, communautés et pouvoirs locaux voient également leurs déficits fondre de 2,7 milliards d'euros, tandis que la sécurité sociale améliore son solde d'un peu plus de 200 millions d'euros. En points de PIB, le déficit public de 2022 passe ainsi de 5,3 à 4% et la dette publique, tous niveaux de pouvoir confondus, passe de 106,2 à 105% du PIB. La secrétaire d'Etat n'en appelle pas moins à la discipline budgétaire car "le déficit en 2023 reste énorme et l'incertitude tout aussi grande." (Belga)