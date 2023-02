Météo - Davantage de nuages attendus jeudi

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel sera étoilé à peu nuageux mais des voiles de nuages élevés envahiront le ciel à partir du nord-ouest en seconde partie de nuit. Les minima varieront entre -2 et -8 degrés. Jeudi matin, la nébulosité deviendra assez abondante sur le nord-ouest du pays mais le ciel sera encore assez lumineux dans les autres régions, avec un soleil voilé par des champs de nuages élevés. L'après-midi, les nuages progresseront lentement et s'étendront sur une grande moitié nord-ouest du pays, tandis que le sud-est profitera encore d'un ciel assez lumineux avec un soleil toujours voilé par des champs de nuages élevés. Les maxima varieront entre 3 degrés dans les Hautes Fagnes et 6 ou 7 degrés sur l'ouest du pays. En soirée, les nuages recouvriront une grande partie du pays, excepté le sud-est. Les minima varieront entre -1 degré dans les Hautes Fagnes et +2 degrés en bord de mer. (Belga)