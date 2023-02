Séismes en Turquie et en Syrie - Le nouveau bilan total dépasse les 8.300 morts

Les autorités des deux pays ont rapporté que 5.894 personnes ont péri en Turquie et 2.470 en Syrie, portant le bilan total à 8.364 morts. Les sauveteurs continuent de mener une course contre la montre pour tenter de porter secours aux rescapés du tremblement de terre d'une magnitude de 7,8, survenu lundi à l'aube et qui a secoué le sud-est de la Turquie et la Syrie voisine. Le mauvais temps complique la tâche des secours et le ministre turc de l'Intérieur a averti mardi que les prochaines 48 heures seraient "cruciales" pour retrouver des survivants. (Belga)