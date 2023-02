World Athletics Indoor Tour - Ben Broeders bat son record de Belgique en salle du saut à la perche

Broeders avait franchi 5m80 le 19 février à Liévin et quatre jours plus tard à Clermont-Ferrand. Ce bond à 5m82 le place à la quatrième place au ranking européen de l'année. Son record de Belgique en extérieur est de 5m85. Broeders a terminé troisième à Torun. Le Philippin Ernest Obiena s'est imposé avec un saut à 5m87. Depuis cet hiver, Broeders s'entraîne avec Greg et Helena Duplantis, les parents du détenteur du record du monde, Armand Duplantis. (Belga)