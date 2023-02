WTA Linz - Kimberley Zimmermann en quarts de finale du double

La paire belgo-néerlandaise a battu au 1er tour la Tchèque Jesika Maleckova et la Néerlandaise Rosalie van der Hoek en deux manches 6-2, 6-4. Kimberley Zimmermann et Bibiane Schoofs affronteront pour une place en demi-finales la Russe Alexandra Panova et l'Américaine Alycia Parks, têtes de série N.1. (Belga)