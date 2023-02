Deux Belges favoris pour les Victoires de la musique francophone décernées vendredi

Stromae peut se targuer de quatre nominations, après une pause discographique de neuf ans et un burn-out dont il s'est relevé. Il est nommé dans les catégories du meilleur artiste masculin, du meilleur album pour "Multitude", de la meilleure chanson originale pour "L'Enfer", et de la meilleure création audiovisuelle pour "Fils de joie". Le Belge s'est déjà illustré dans cette compétition musicale auparavant puisqu'il possède déjà cinq Victoires et était le président d'honneur des Victoires l'an passé. Sa compatriote Angèle, qui a déjà été récompensée de trois Victoires, est nommée cette année dans les catégories récompensant l'artiste féminine de l'année et le meilleur album pour son opus "Nonante-cinq la suite". D'autres Belges se glissent encore parmi les nominés, Mentissa et Pierre de Maere, respectivement dans les catégories Révélation féminine et masculine de la chanson française. Les 38e Victoires seront diffusées en télévision sur France 2 et en radio sur France Inter à partir de 21h10 vendredi. Le collège de 800 votants pour attribuer les récompenses est dominé par des professionnels de l'industrie musicale. Seule la catégorie chanson de l'année est ouverte au vote du public. (Belga)