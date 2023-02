La présidente du PE appelle les 27 à accentuer le soutien en matériel militaire à Kiev

Avec cet appel à fournir davantage de matériel militaire à l'Ukraine, la présidente du Parlement européen a appelé à "honorer" le sacrifice du peuple ukrainien "pour l'Europe", "non seulement avec des mots mais aussi en action". Et cela passe entre autres par "une procédure d'adhésion" à l'UE "la plus rapide possible", a-t-elle souligné. "Je suis fière de dire que cette Maison de la démocratie européenne, ses membres, notre UE, ont toujours été à vos côtés. Nous comprenons que vous vous battez non seulement pour vos valeurs, mais pour les nôtres." Peu avant le début de la plénière extraordinaire à l'occasion de la venue du président Zelensky, la Conférence des présidents du Parlement européen, qui réunit les leaders de tous ses groupes politiques, avait elle aussi lancé un appel appuyé aux 27 à fournir toute l'aide nécessaire à Kiev pour défendre son indépendance face à l'invasion russe. "Nous appelons les États membres à continuer d'aider l'Ukraine sur les plans politique, militaire, économique, infrastructurel, financier et humanitaire", peut-on lire dans cette déclaration. "Nous appelons à nouveau les États à accroître et à accélérer leur assistance militaire, à fournir le matériel militaire et les systèmes de défense nécessaires et à former les forces armées ukrainiennes." (Belga)