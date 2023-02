La zone de police Bruxelles-Nord a fermé un établissement à Schaerbeek

L'opération a été menée au sein d'un établissement à Schaerbeek, qui est en lien avec la vente ou la facilitation de consommation de stupéfiants, selon la police. "Durant cette opération, 32 personnes ont été contrôlées. Parmi celles-ci, 25 personnes ont été verbalisées pour séjour illégal. Cinq procès-verbaux ont été dressés pour détention de stupéfiants, deux procès-verbaux pour vente de stupéfiants, deux procès-verbaux pour infraction à la législation sur les médicaments ainsi que trois procès-verbaux pour détention d'arme blanche", a détaillé la police. Par ailleurs, une personne a été mise à disposition du parquet de Bruxelles. Elle a ensuite reçu une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel. Quant à l'établissement, il a été fermé judiciairement et administrativement. Cette opération s'insérait dans un plan d'action global visant à diminuer le sentiment d'insécurité dans le quartier nord de la capitale. Ce plan a été initié à la suite du décès d'un policier, en décembre dernier, agressé dans la rue d'Aerschot par un homme armé d'un couteau. Depuis le 15 décembre, la police est autorisée, dans ce quartier, à procéder à des contrôles d'identité, à interdire les rassemblements de plus de cinq personnes et à interdire la vente d'alcool après 20h00. "Bien que les chiffres de criminalité soient en baisse, la zone de police Bruxelles-Nord a décidé de poursuivre ses actions en ce début d'année 2023", a précisé la zone. (Belga)