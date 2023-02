Le chauffeur de bus ayant percuté une garderie au Québec subira un examen psychiatrique

Cet homme de 51 ans, Pierre Ny St-Amand, arrêté peu après les faits, fait face à neuf chefs d'accusation dont "meurtres avec préméditation" et "tentatives de meurtres". Il doit à nouveau comparaître devant la justice le 17 février. "Il est jusqu'ici présumé apte à comparaître", mais cela "pourrait évoluer avec le temps", a confirmé à l'AFP Karine Dalphond, procureure en charge du dossier. Lors d'une brève audition mercredi, il est apparu très agité et a refusé de réponse aux questions, se contentant par moments de hocher la tête et de sourire. Le suspect, qui n'a pas d'antécédents judiciaires, se trouve actuellement en centre de détention. Dans la ville de Laval, au nord-ouest de Montréal, l'incompréhension et la colère dominaient jeudi. De nombreux habitants, mais aussi des Québécois venus des villes alentours, souvent en pleurs, venaient déposer fleurs ou peluches, ou allumer une chandelle près de la garderie ou devant l'église à proximité, ont constaté des journalistes de l'AFP. La garderie a subi de sérieux dégâts: toute une partie de la façade est brisée et a été grossièrement refermée avec des planches de bois. Des débris étaient encore éparpillés par terre autour des lieux jeudi. La tragédie s'est produite mercredi autour de 08H30 (14H30 HB), au moment où de nombreux parents venaient déposer leurs enfants. Plusieurs de ces derniers ont été retrouvés coincés sous l'autobus, avant d'en être dégagés. La garderie, qui accueille d'ordinaire entre 80 et 85 enfants, se trouve dans un quartier résidentiel de Laval, ville de 438.000 habitants en périphérie de Montréal. (Belga)