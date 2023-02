Le festival We Can Dance célèbre sa dixième édition sur le thème "Sea, sand & sun"

"We Can Dance est l'un des rares festivals où les gens se déguisent, ce qui rend l'expérience encore plus festive", selon l'attachée de presse Yasmine Zhanoun. "Le thème choisi cette année est une ode à la mer". Chaque année, les visiteurs sont "incités à faire ressortir le meilleur d'eux-mêmes et à célébrer leur individualité", explique-t-elle. Les organisateurs ont également dévoilé des premiers noms à l'affiche tels que Astra Club (DJ Tennis et Carlita), Bedouin, Danilo Plessow aka MCDE et John Talabot. Une scène supplémentaire sera installée sur la plage, portant leur nombre à sept. En plus des genres habituellement mis à l'honneur lors de ce festival - le hip-hop, la techno, la "desert house" et le disco - , de nouveaux tels que l'amapiano (hybride de deep house, de jazz et de musique lounge, NDLR) feront leur apparition. Les tickets sont en vente sur le site web du festival. (Belga)