Benzema, Mbappé et Messi sont les trois finalistes pour le titre de Joueur de l'année

Benzema, 35 ans, a vécu une année 2022 pleine avec le Real Madrid, remportant le championnat d'Espagne mais aussi la Ligue des Champions. Deux compétitions dont il a terminé meilleur buteur avec 27 buts en Liga et 15 en C1. Des performances qui lui ont permis de remporter le Ballon d'Or en octobre dernier avant de déclarer forfait pour la Coupe du monde, blessé. Mbappé, 24 ans, a lui connu une année 2022 compliquée en club avec seulement un titre de champion de France avec le Paris Saint-Germain malgré l'arrivée de Messi. C'est surtout lors du Mondial que l'attaquant français s'est illustré, terminant notamment meilleur buteur avec 8 buts, dont un triplé lors de la finale perdue contre l'Argentine. En 2022, Messi, 35 ans, a lui ajouté le dernier trophée qui lui manquait à son immense palmarès en remportant la Coupe du monde lors d'une finale historique contre la France. Meilleur joueur du tournoi avec sept buts, dont deux en finale, 'La Pulga' a offert un troisième titre mondial à l'Argentine, le premier depuis 1986. Côté féminin, l'Anglaise Beth Mead, l'Espagnole Alexia Putellas et l'Américaine Alex Morgan sont les trois finalistes pour le titre de Joueuse de l'année. La FIFA a également dévoilé les trois finalistes du Prix Puskas, qui récompense le plus beau but de l'année, avec le Brésilien Richarlison, le Français Dimitri Payet et le Polonais Marcin Oleksy. Mercredi, la fédération internationale avait communiqué les noms des trois finalistes pour le Gardien de l'année avec Thibaut Courtois aux côtés de l'Argentin Emiliano Martinez et du Marocain Yassine Bounou. (Belga)