Bruxelles: 300 ascenseurs historiques ont été sauvés

De nombreux bâtiments de Bruxelles abritent des ascenseurs historiques à l'esthétique remarquable. Ce patrimoine a longtemps été menacé de disparition. La modernisation imposée à tous les ascenseurs du pays causerait des dommages irrémédiables à leurs spécificités historiques, esthétiques et techniques. En 2020, le Secrétaire d'État bruxellois à l'Urbanisme et au Patrimoine Pascal Smet a chargé urban.brussels et Homegrade.brussels de dresser l'inventaire des ascenseurs bruxellois présentant un intérêt patrimonial. Cette mission a été menée en étroite collaboration avec l'asbl "Save Our Elevators", qui plaidait depuis des années déjà pour leur préservation. Une nouvelle législation était également élaborée au niveau fédéral pendant ce temps. À cette fin, le ministre fédéral de l'Economie Pierre-Yves Dermagne et Pascal Smet ont trouvé l'année dernière un accord avec les responsables politiques des autres régions et les administrations compétentes. L'arrêté royal modifié intègre la nouvelle catégorie "ascenseurs historiques". Les propriétaires disposant d'une attestation ont jusqu'à la fin de 2027 pour adapter les ascenseurs à une nouvelle norme spécifiquement conçue pour ces ascenseurs. À Bruxelles, ce sont déjà 300 ascenseurs historiques qui bénéficient aujourd'hui de cette attestation. "Et quoi de mieux que d'avoir pu réaliser cela pendant l'année de l'Art Nouveau à Bruxelles", a commenté Pascal Smet. Le 300e ascenseur historique reconnu officiellement à Bruxelles se trouve dans un prestigieux building de la rue d'Anderlecht, dans le centre. (Belga)