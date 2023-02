Euroligue - Villeurbanne, avec Obasohan, battus à Monaco

Monaco menait 50-40 au repos. Villeurbanne est revenu à 4 points à la fin du troisième quart-temps (67-63), mais les Monégasques, portés par Jordan Loyd (16 points), ont repris le large ensuite. Obasohan a joué 21:49 pour Villeurbanne, terminant avec 11 points (5/6 à 2 points), 4 passes et 2 rebonds. Monaco occupe la quatrième place avec 15 victoires et 9 défaites. Villeurbanne est 17e et avant-dernier avec 8 victoires pour 16 défaites. (Belga)