Football féminin : Janice Cayman et Lyon affronteront Chelsea en quarts de finale à Nyon

Les Lyonnaises, tenantes du titre, avaient terminé à la 2e place du groupe C derrière Arsenal, qui affrontera le Bayern en quarts, tandis que Chelsea s'était classé premier du groupe A. Vainqueur en 2021 contre Chelsea, le FC Barcelone affronera l'AS Rome en quarts de finale et le Paris Saint-Germain affrontera Wolfsburg. Les matches aller seront joués les 21 et 22 mars et les matches retour les 28 et 29 mars. La finale est prévue le 3 juin à Eindhoven aux Pays-Bas. (Belga)