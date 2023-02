Jupiler Pro League - Eupen renverse Malines en fin de match

Verstraete a inscrit le but malinois en début de match. À la suite d'un petit numéro de Storm sur le flanc gauche, le milieu de terrain a hérité du ballon et a décoché un tir en un temps en pleine lucarne, laissant Moser totalement impuissant (0-1, 10e). Les Malinois ont longtemps cru obtenir les trois points, en mettant la main sur la rencontre et ne laissant que peu d'opportunités à Eupen. Mais en fin de match, N'dri a réussi à égaliser en convertissant de la tête une phase arrêtée aux abords de la surface qu'il avait lui-même provoquée (1-1, 86e). Galvanisés après avoir été en difficultés pendant presque toute la rencontre, les Pandas ont fini par renverser la vapeur grâce au but de Baiye, lequel a frappé de l'intérieur du pied à l'entrée de la surface à la suite d'un corner rabattu par Davo (2-1, 90e+1). Au classement, Eupen vient souffler dans la nuque de Malines. Au bord de la zone rouge avant la rencontre, les Germanophones sont 14es et comptent désormais 25 points, soit 5 de plus que Zulte Waregem, premier relégable. Malines est à la peine et n'a pris qu'1 point sur 9. Avec un match de moins, les Malinois en 13e position n'ont plus qu'une longueur d'avance sur Eupen. (Belga)