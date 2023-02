Kevin Durant arrive à Phoenix, D'Angelo Russell aux Lakers et Russell Westbrook à Utah

Russell Westbrook, qui n'a jamais réussi chez les Lakers, a fait partie d'un échange entre trois équipes. L'ancien roi du triple-double, MVP 2017, débarque à Utah qui a envoyé son meneur vétéran Mike Conley à Minnesota. Les Timberwolves se sont séparés de D'Angelo Russell qui revient par la grande porte chez les Lakers qui l'avait drafté en 2e position en 2015 avant de s'en séparer deux saisons plus tard. D'autres mouvements moins importants ont aussi été enregistrés. Le pivot des San Antonio Spurs Jakob Poeltl arrive à Toronto. L'arrière Josh Hart (Portland) rejoint New York, les Los Angeles Clippers se sont renforcés avec Bones Hyland (Denver), Mason Plumlee (Charlotte) et Eric Gordon (Houston) et Milwaukee a attiré Jae Crowder, impliqué dans l'échange qui a envoyé Durant à Phoenix. Tous ces changements se sont fait sur base d'échanges et de choix futurs de draft. Brooklyn voit arriver trois Suns Mikal Bridges, Cameron Johnson et Jae Crowder plus quatre choix de 1er tour de draft. TJ Warren accompagne Durant à Phoenix. (Belga)