La Pro League fait don de 10.000 euros à l'UNICEF suite aux séismes en Turquie et en Syrie

"Nous appelons également nos 3 millions de fans sur tous nos canaux à faire un don à l'UNICEF. Lors des inondations en Wallonie ou durant le Covid en soutenant l'assistance psychologique et les banques alimentaires, nous avons déjà démontré la chaleur de la famille du football. Aujourd'hui, nous le faisons à nouveau en aidant les enfants des zones touchées", a déclaré Lorin Parys, CEO de la Pro League, cité dans le communiqué. L'argent reçu par l'UNICEF sera utilisé pour "fournir une aide humanitaire aux enfants et aux familles sinistrés et de répondre aux besoins urgents (eau, hygiène, protection des enfants, nourriture, éducation)". Au total, plus de 22.000 personnes ont perdu la vie dans les séismes survenus à la frontière entre la Turquie et la Syrie. (Belga)