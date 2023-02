Le Mouvement olympique met en place un fonds d'aide aux victimes d'un million de dollars

"C'est avec une immense tristesse que nous avons appris la perte tragique de vies humaines et la dévastation causée par le tremblement de terre qui a frappé la région du sud-est de la Turquie et de la Syrie", a déclaré le président du CIO, Thomas Bach. "Nous avons convenu avec l'OCA, les COE et l'ORF de prendre des mesures immédiates", a-t-il poursuivi. Le président a expliqué que l'aide d'urgence en Turquie serait "acheminée par l'intermédiaire de l'ORF et ses partenaires présents sur le terrain." En Syrie, le CIO travaillera "avec les ONG internationales et les agences des Nations Unies qui sont en mesure d'accéder aux zones touchées par le séisme". Le nombre de morts après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie a désormais dépassé 22.000. En Turquie, 18.991 personnes sont décédées. Les derniers chiffres officiels rapportent 3.384 morts en Syrie. (Belga)