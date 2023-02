Les Belges à l'étranger - Avec Casteels et Bornauw, Wolfsbourg bute sur la lanterne rouge Schalke

Maximilian Arnold a manqué une occasion rêvée de prendre trois points importants dans la course à l'Europe, en envoyant son pénalty sur le poteau en début de rencontre (9e). Les deux équipes se sont ensuite neutralisées jusqu'au coup de sifflet final. Tous les deux titulaires, Koen Casteels et Sebastiaan Bornauw ont gardé les cages des Loups inviolées. Bornauw a été remplacé à la 53e minute par Lacroix. Wolfsbourg aspire au top 6, synonyme de qualification européenne. Les Loups sont actuellement à la 7e place avec 30 points, 4 de moins que Fribourg, 6e. Schalke est dernier du classement et compte 12 unités après trois matchs nuls consécutifs. Bochum, premier non relégable, est à 7 points. (Belga)