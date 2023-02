L'UEFA fait un don de 200.000 euros pour venir en aide aux victimes des séismes

"L'UEFA fait ce premier don pour participer immédiatement à l'intervention humanitaire menée dans le cadre de cette tragédie", a déclaré Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, cité dans le communiqué. "Je souhaite également remercier nos associations membres pour leur réaction rapide, leur compassion et le soutien qu'elles offrent aux personnes touchées par ce terrible événement." En Belgique, la Pro League, l'instance du football professionnel belge, a annoncé vendredi faire un don de 10.000 euros au programme d'urgence de l'UNICEF Au total, plus de 22.000 personnes ont perdu la vie dans les séismes survenus à la frontière entre la Turquie et la Syrie. (Belga)