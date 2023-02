Météo - Du soleil après la dissipation de la grisaille matinale

Le thermomètre n'indiquera pas plus de 3°C en Hautes Fagnes, tandis qu'il se montrera plus généreux à l'ouest, marquant 8°C sous un vent faible à modéré. Les nuages reviendront une fois la Belgique endormie. En Ardenne, ils seront bas et pourront réduire localement la visibilité. Le mercure oscillera alors entre 0°C en Haute Ardenne et 6°C à la Côte. Le week-end mêlera grisaille et une dizaine de degrés, tandis que la semaine prochaine s'ouvrira sur un rayon de soleil. (Belga)