"On a fait le break puis on a oublié de tuer le match", selon le coach belge Max Bergez

"Nous avons fait le break en première mi-temps, mais nous n'avons pas su tuer le match", analyse Maxime Bergez, le coach belge. "Chaque fois que nous avons marqué en deuxième mi-temps, nos adversaires en ont fait de même quelques secondes plus tard. C'est l'un de nos gros problèmes. Nous leur répétons sans cesse: nous devons être plus attentifs dans les instants qui suivent un goal marqué. Malgré une équipe fort remodelée par rapport à l'Euro de décembre, nous avons néanmoins réussi à faire ce qu'il fallait faire. Nous avons porté nos efforts sur la rigueur défensive et même si nous ne possédons pas encore le même niveau que l'Autriche ou les Pays-Bas, nous avons toutefois franchi une nouvelle petite étape lors de ce tournoi", selon le coach du Daring en outdoor. Alors que d'habitude les échéances sont fort éloignées en Indoor, les troupes de Bergez et de son T2 Hugo Benhaiem vont rester concentrées jusqu'à l'Euro de début 2024, "qui sera qualificatif pour la prochaine Coupe du monde". "Cela nous obligera à garder un rythme plus régulier", a encore précisé Bergez. Lors des Mondiaux précédents de 2018, la Belgique, également éliminée en quarts de finale par l'Australie, avait terminé 7e du tournoi à Berlin. Elle devrait cette fois s'emparer de la 5e place, à condition que ni les Pays-Bas, ni les Etats-Unis ne perdent leur quart de finale. (Belga)