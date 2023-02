PGA Tour - Jason Day prend le meilleur départ avec un sans-faute au premier tour du Phoenix Open

Déjà vainqueur de 17 titres dont 12 sur le circuit PGA, Day a réussi six birdies et rendu une carte sans faute. Il compte ainsi un coup d'avance sur les Canadiens Nick Taylor et Adam Hadwin, ainsi que sur l'Américain Scott Stallings. Le tenant du titre américain Scottie Scheffler suit à deux coups de Day. Le tournoi a pris un retard important jeudi, à cause d'une tempête. De nombreux concurrents ont dû terminer leur premier tour vendredi matin. Le Phoenix Open est doté de 20 millions de dollars, donc 3,6 reviendront au gagnant. Depuis 1973, ce tournoi est joué le week-end du Super Bowl. (Belga)