Roos Vanotterdijk améliore déjà son record de Belgique du 100m libre en grand bassin

En séries, Vanotterdijk s'était emparée, en 54.72, du record national que détenait Valentine Dumont, en 54.90, depuis le 25 juillet 2019 et les Mondiaux de Gwangju en Corée du Sud. C'est le premier record national en nage libre en grand bassin pour la jeune Limbourgeoise, 18 ans, la plus rapide en Belgique sur 100m papillon ainsi que sur 50 et 100m dos. Vanotterdijk possédait un record personnel en 55.19. (Belga)