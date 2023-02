WRC - Rallye de Suède - Craig Breen en tête vendredi soir, Thierry Neuville 6e

Septième à la mi-journée, Neuville glanait une position après la sortie de piste du Japonais Takamoto Katsuta (Toyota) dans l'ES5, Brattby 2 (10,76 km). Il terminait cette spéciale avec le sixième temps (+14.6). Son équipier Craig Breen s'emparait de la tête, au détriment de l'Estonien Ott Tänak (M-Sport Ford), en dominant cette spéciale avec 7.8 sur le Français Pierre-Louis Loubet et son copilote Nicolas Gilsoul (M-Sport Ford). Tänak réalisait le quatrième temps à 9.8. L'Irlandais poursuivait sur sa lancée dans l'ES6, Sarsjöliden 2 (14,23 km), où il signait le scratch, Neuville prenant la cinquième place (+5.8). L'ES7, Botsmark 2 (25,81 km), voyait Ott Tänak (M-Sport Ford) signer le scratch et reprendre 4.1 à Breen, troisième. Neuville se classait cinquième à 7.4. La journée se concluait par le deuxième sprint d'Umea (5,16 km). Le champion du monde finlandais Kalle Rovanperä (Toyota) se montrait le plus rapide, Neuville se classait quatrième (+2.5). Deuxième à 0.5, Tänak grappillait 3.8 sur Breen, sixième. Au classement général, après huit spéciales, Breen, qui s'est adjugé le meilleur temps de trois des sept spéciales du jour, devance Tänak de 2.6. Le Finlandais Esapekka Lappi (Hyundai) est troisième à 11.2. Neuville pointe au sixième rang à 36.8. Loubet et Gilsoul suivent à 1:16.2. Samedi, sept spéciales sont au programme. Le rallye s'achèvera dimanche. (Belga)