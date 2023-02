WRC Rallye de Suède : Ött Tänäk prend la tête à mi-journée, Neuville recule à la 7e place

Cinquième après l'ES1 disputée jeudi, le pilote belge, 3e au classement mondial des pilotes, avouait avoir "de meilleurs sensations avec la voiture" que la veille, même s'il y avait encore "trop de sous-virage avec la voiture. Je n'arrive pas à garder de la vitesse dans les virages", confiait Thierry Neuville, malade durant la préparation du rallye, à son arrivée en spéciale reculant de deux crans au général, malgré une "bonne spéciale" ES4. "On a perdu du temps, mais je ne sais pas où", a ajouté encore Neuville. À l'issue des trois premiers tronçons de la journée de vendredi, l'Estonien Ött Tänäk (Ford Puma) a chipé la première place provisoire au Finlandais Kalle Rovanpera (Toyota Yaris). Le champion du monde était 4e désormais à 4.7 secondes de l'Estonien à l'issue des trois premiers tronçons de la journée de vendredi. Les Hyundai de l'Irlandais Craig Breen, à 2.1 secondes et du Finlandais Esapekka Lappi, à 3.1, complètent le podium. Le Japonais Takamoto Katsuta (Toyota Yaris) pointait lui en 5e position à 7.1 de Tänäk. Neuville était 7e à 17 secondes juste devant son ancien copilote Nicolas Gilsoul qui dicte les notes pour le Français Pierre-Louis Loubet (Ford Puma) 8e à 37 secondes du leader. Une deuxième boucle avec les trois mêmes spéciales sont au programme avec Brattby (10,76 km), Sarsjöliden (14,23 km) et Botsmark (25,81 km). Un nouveau tour à Umeä Sprint (5,16 km) mettra fin à la journée de samedi composée de sept secteurs chronométrés totalisant 106,76 km. Le Rallye de Suède s'achève dimanche. (Belga)