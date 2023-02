WTA Linz - Alison Van Uytvanck éliminée par Petra Martic en 8e de finale

Menée 6-3 et 5-4, Alison Van Uytvanck est parvenue à prendre le deuxième set. Elle a ensuite mené 4-1 dans le troisième, avant de voir Martic revenir et conclure au tie-break après 2 heures et 46 minutes de jeu. Alison Van Uytvanck, 28 ans, n'est toujours pas parvenue à battre Petra Martic, 32 ans, en trois confrontations. En quarts de finale, Petra Martic affrontera la Suissesse Clara Tauson (WTA 141) qui a de son coté sorti l'Italienne Camila Giorgi (WTA 73) 1-6, 6-3, 6-4. (Belga)