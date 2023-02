ATP Cordoba - Une finale 100% argentine entre Federico Coria et Sebastian Baez

Federico Coria, 67e mondial et tête de série N.6, a pris le dessus sur l'Espagnol Albert Ramos Vinolas, 54e mondial et tête de série N.3, avec une victoire en deux sets (6-4, 7-6 (7/2)) en 2h26. L'Argentin va jouer la 2e finale de sa carrière après celle perdue à Bastad en 2021. Dans l'autre demi-finale, Sebastian Baez, 47e mondial et tête de série N.4, s'est imposé en deux sets (6-4, 6-4) en 1h30 contre le Bolivien Hugo Dellien, 138e mondial et issu des qualifications. L'Argentin disputera la 4e finale de sa carrière et peut gagner un 2e titre après celui glané à Estoril en 2022. (Belga)