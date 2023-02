ATP Montpellier - Jannik Sinner contre Maxime Cressy en finale

Sinner, 17e mondial et tête de série N.2, s'est imposé en deux sets 7-5, 6-2 en 1h34 de jeu contre le Français Arthur Fils (ATP 163). Dans le sud de la France, l'Italien de 21 ans disputera la 8e finale de sa carrière sur le circuit, la première cette saison, et tentera de remporter un 7e titre. Dans la seconde demi-finale, Maxime Cressy (ATP 51) a créé la surprise en s'imposant en trois sets 7-5, 6-7 (3/7), 7-6 (7/4) en 2h39 contre le Danois Holger Rune, 9e mondial et tête de série N.1. Né à Paris, l'Américain va jouer la 4e finale de sa carrière sur le circuit, la 1re cette saison, et visera un 2e titre après celui conquis à Newport en 2022. (Belga)