Belgian Cats - Billie Massey remplace Ine Joris, blessée, pour défier la Macédoine du Nord

Massey avait été écartée par le nouveau sélectionneur national en vue du match en Allemagne, lors duquel les Cats ont décroché une victoire décisive (44-69) en vue de l'Euro, joué du 15 au 25 juin en Israël (Tel Aviv) et en Slovénie (Ljubljana). Cette qualification pour l'Euro 2023 est une première étape validée vers les JO de Paris. Le top 6 de ce championnat d'Europe obtiendra un billet pour les tournois de qualifications olympiques de février 2024 qui concerneront 16 pays pour 12 places réservées dans la capitale française. Qualifiées pour l'Euro 2017 (3e), 2019 (5e), 2021 (3e) et à présent 2023, les Belgian Cats ont aussi disputé les Coupes du monde 2018 (5e) et 2022 (7e) ainsi que les JO de Tokyo (7e). - Sélection - Julie Vanloo, Elise Ramette, Hind Ben Abdelkader, Maxuella Lisowa, Antonia Delaere, Laure Resimont, Becky Massey, Billie Massey, Nastja Claessens, Serena-Lynn Geldof, Emma Meesseman, Kyara Linskens (Belga)