Belgian Cats: La Belgique achèvera ses qualifications dimanche en Macédoine du Nord

Assurée de terminer en tête de son groupe A grâce à une victoire en Allemagne jeudi (44-69), son dernier rival, la Belgique saura le 8 mars lors du tirage quel sort lui sera réservé du 15 au 25 juin en Israël, à Tel Aviv, pour deux groupes de la phase de poules, et en Slovénie à Ljubljana, pour les deux autres groupes et la phase finale. Seize nations y seront invitées. Slovénie, Israël, Espagne, Italie, Lettonie, France, Monténégro, Turquie, Serbie, tenante du titre, et Grèce ont aussi déjà leur ticket en poche. Dimanche à Skopje face aux Macédoniennes qui ont conquis leur premier succès en Bosnie-Herzégovine jeudi (66-68), Rachid Meziane travaillera pour l'avenir, lui qui a été prolongé jusqu'à Paris 2024. Très large vainqueur de la Macédoine 112-41 en novembre pour son premier match comme coach principal, le technicien français pourra compter sur Emma Meesseman malgré un coup au visage reçu jeudi et sur les plus jeunes alors que Julie Allemand (ischio-jambiers), la meneuse de Lyon, a dû faire l'impasse. Cette qualification pour l'Euro 2023 est une première étape validée vers les JO de Paris. Le top 6 de ce championnat d'Europe obtiendra un billet pour les tournois de qualifications olympiques de février 2024 qui concerneront 16 pays pour 12 places réservées dans la capitale française. Qualifiées pour l'Euro 2017 (3e), 2019 (5e), 2021 (3e) et à présent 2023, les Belgian Cats ont aussi disputé les Coupes du monde 2018 (5e) et 2022 (7e) ainsi que les JO de Tokyo (7e). (Belga)