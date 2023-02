BNXT League - Malines se fait surprendre à domicile par Liège

Un joueur aura été déterminant pour Liège en la personne d'Angel Rodriguez. Le Portoricain a inscrit la bagatelle de 31 points, ajoutant 6 rebonds et 9 passes à une impressionnante ligne de statistiques. C'est une nouvelle victoire de prestige pour Liege Basket, qui a notamment battu Ostende début janvier (87-78), récemment repris par un investisseur américain, Ernie Cambo. Malgré tout, Kangoeroes Malines reste en tête avec 27 points, à égalité avec Spirou Basket, et Liège compte 22 points, un de plus que le Brussels, lanterne rouge. (Belga)