Coupe du monde de patinage - Bart Swings termine 5e sur 5.000m

Pour sa course, Swings était opposé au Norvégien Sander Eltrem, révélation de l'Euro toutes distances le mois passé où il a décroché l'argent, juste devant le Belge. Samedi, Eltrem a fini troisième (6:18.45) derrière Ghiotto et le Néerlandais Patrick Roest (6:18.27). Sandrine Tas a fini 20e et dernière, dans le groupe A, du 1.500m en 2:06.14. La Néerlandaise Marijke Groenewoud s'est imposée (1:56.67). Mathias Vosté (36.01) a terminé à la 14e place du groupe B sur 500m. L'Américain Austin Kleba a réalisé le meilleur temps en 35.38. (Belga)