Coupe du monde des clubs - Le Real Madrid remporte sa cinquième Coupe du monde des clubs en terrassant Al-Hilal

Thibaut Courtois, blessé à l'échauffement lors du match de championnat à Majorque le 5 février, et Eden Hazard n'étaient pas du voyage du côté de la Maison Blanche. Benzema a fêté son retour de blessure en offrant le premier but de la rencontre à Vinicius (1-0, 13e), et Valverde lui a emboîté le pas en doublant la mise d'une reprise de volée dans la surface (2-0, 18e). Marega a réduit l'écart sur une contre-attaque, en remportant son face-à-face contre Lunin (2-1, 26e). En deuxième période, Vinicius a rendu la politesse à Benzema en lui glissant le ballon de l'extérieur du pied pour rétablir l'écart de deux buts (3-1, 54e), que Valverde a étendu à trois buts quelques minutes plus tard (4-1, 58e). Al-Hilal ne s'avouait pas vaincu pour autant, et Vietto a répondu à Valverde (4-2, 63e), mais Vinicius s'est fendu d'un doublé après un petit festival sur son flanc gauche (5-2, 69e). Le dernier but de la rencontre inscrit par Vietto en pivot (5-3, 79e) est resté sans conséquence sur l'issue de celle-ci. Le Real Madrid remporte ainsi pour la cinquième fois de son histoire le trophée de champion du monde des clubs. Avec ses victoires en 2014, 2016, 2017, 2018 et 2023, le Real est le club le plus titré de l'histoire de la compétition, devant le Barça qui l'a remportée trois fois. Plus tôt dans la soirée, Flamengo s'est octroyé la troisième place en battant Al Ahly, 2-4. (Belga)