Elia Viviani, malade, renonce à l'omnium

"Je suis désolé de quitter les Championnats d'Europe sans avoir laissé mon empreinte, mais je suis K.O. en raison probablement de la classique grippe saisonnière", a écrit Viviani sur les réseaux sociaux. "Maintenant, la priorité est de récupérer et d'être prêt pour le Tour des Emirats arabes unis (qui débute le 20 février, ndlr)", a ajouté le coureur qui évolue sous les couleurs d'INEOS Grenadiers durant la saison sur route. Sprinteur réputé sur la route, Viviani possède aussi un solide palmarès sur la piste, comprenant notamment un titre olympique (2016) et une médaille de bronze (2021) sur l'omnium, deux titres mondiaux sur la course à l'élimination et neuf titres européens. A Granges, il avait fini cinquième de l'élimination, dont il était le double tenant du titre, mercredi. (Belga)